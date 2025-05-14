Стало известно, когда пикап Oting Palasso выйдет на российский рынок

Пикап-хардтоп Oting Palasso предложат россиянам в двух модификациях, отличающихся типом коробки передач. Автомобили с «механикой» будут стоить от 4 млн рублей, с «автоматом» — от 4,3 млн. Цены остались прежними, эти прайсы объявили еще в феврале.

Как сообщил портал «Китайские автомобили», ссылаясь на пресс-службу марки, первые поставки пикапов в Россию запланированы на конец июня 2025 года. Вне зависимости от коробки передач под капотом Palasso трудится турбированный двигатель Mitsubishi 4K31 мощностью в 218 л.с. и 360 Нм крутящего момента.

Oting Palasso является полноценным хардтоп-пикапом с жесткой крышей, что обеспечивает повышенную безопасность и комфорт по сравнению с традиционными открытыми моделями. Такой тип кузова остается редким для российского рынка, что сделает его особенно интересным для поклонников нестандартных решений.

Следует также подчеркнуть, что производитель позиционирует эту машину как модель, способную похвастать японской надежностью. Производят Oting Palasso на заводе Zhengzhou Nissan в Китае.