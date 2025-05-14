В России существенно обновится линейка автомобилей Exeed

Об этом сообщает ресурс «Китайские автомобили», ссылаясь на пресс-службу упомянутого китайского автопроизводителя. В число новинок должны войти кроссоверы Exeed RX и VX, которые будут приводить в движение гибридные силовые установки. Кроме того, ожидается появление в России четырехдверного электрокара Exlantix ES. Продажи всех перечисленных машин у нас собираются запустить в не таком уж и далеком будущем — речь идет о временном промежутке с августа по сентябрь.

Но это еще не все. Дело в том, что в 2025 году представители Exeed собираются порадовать россиян еще одной версией паркетника VX. Подразумевается его обновленная модификация, у которой под капотом установлен бензиновый мотор. На данный момент у этой новинки есть все шансы дебютировать в РФ летом.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что гибридные кроссоверы Exlantix ET добрались до российских дилеров. С первых чисел мая эти SUV доступны в автосалонах Exeed.