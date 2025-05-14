Lixiang официально объявил цены на свои кроссоверы для российского рынка

Если раньше россияне могли приобрести кроссоверы Lixiang исключительно по «серым» схемам, то теперь они будут доступны вполне официально. Уже объявлены и цены: самой дешевой в линейке станет модель L6 Pro с базовой ценой в 5,69 млн рублей, а самой дорогой — L9 Ultra, за которую попросят от 8,59 млн.

Накануне предварительную информацию о российских ценах Lixiang опубликовали наши коллеги из «Китайских автомобилей» — им слил прайс-листы один из будущих дилеров. Теперь же цены официально раскрыло само представительство. И мы узнали, что младший кроссовер L6 и более крупный L7 будут продаваться в нашей стране в двух версиях, а флагманский L9 — в одной.

Так, за L6 в исполнении Pro дилеры попросят от 5 690 000 рублей, за более интересную комплектацию Max — от 6 090 000. L7 Pro обойдется минимум в 6 590 000 целковых, L7 Ultra — не менее чем в 7 290 000. Что же до большого L9 (он будет доступен только в версии Ultra), то его стартовая цена составит 8 590 000 рублей. И эти прайсы совпадают с теми, что «утекли» в Сеть ранее.

Добавим, что первые автомобили поступят в шоу-румы официальных дилеров в конце мая.