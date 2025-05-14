Эксклюзивный McLaren Solus GT ограниченной серии продадут с молотка

Solus GT представляет собой одноместный трековый автомобиль с центральным расположением водителя, карбоновым шасси и аэродинамикой, вдохновленной Формулой-1. Шестой экземпляр автомобиля изначально создавался как виртуальный концепт для игры Gran Turismo, однако получил реальное воплощение с уникальными характеристиками

Аукционный дом Mecum проведет аукцион уже в эту субботу, 17 мая. В движение выставленный на торг автомобиль приводит 5,2-литровый двигатель V10 мощностью 840 л.с., работающий в паре с семиступенчатой коробкой передач. Благодаря ему он достигает скорости в 100 км/ч всего за 2,5 секунды. Как и в болидах McLaren, Solus использует силовой агрегат как несущий элемент конструкции, интегрируя двигатель и коробку передач в шасси.

Организаторы не раскрывают ни текущий пробег экземпляра, ни ожидаемую цену продажи, что, однако, не остановит интересующихся коллекционеров. Этот аукцион станет редкой возможностью приобрести по-настоящему особенный автомобиль, сочетающий в себе игровое происхождение и передовые инженерные решения.