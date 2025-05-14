Автопарк России вырос на 6% за пять лет и изменил свою структуру

На начало 2025 года в России зарегистрировано 62 млн транспортных средств, что на 6% превышает показатели 2020 года. Наибольший вклад в этот рост внесли легковые автомобили, количество которых увеличилось на 7% и достигло 47,48 млн единиц.

Как сообщает «Автостат», ссылаясь на выступление исполнительного директор агентства Сергея Удалова, статистика демонстрирует сразу несколько тенденции в разных категориях транспорта. Значительный прирост на 20% показали прицепы и полуприцепы (4,03 млн), тогда как количество легковых коммерческих автомобилей выросло всего лишь на 3% (4,26 млн). В то же время грузовой транспорт сократился на 3%, а парк автобусов уменьшился на 8%.

Наиболее заметное снижение зафиксировано в сегменте мототехники — за пять лет количество зарегистрированных мотоциклов сократилось на 10%, составив всего 2,16 млн единиц. Текущая структура автопарка свидетельствует о перераспределении спроса в пользу личного транспорта и логистического оборудования.