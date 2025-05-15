«Живые» фото салона нового Haval Raptor впервые попали в Сеть

Haval Raptor обзавелся не только свежим экстерьером, но и получил переработанный салон. Изменилась и моторная гамма.

Это случилось перед началом продаж кроссовера на родине

Как сообщает AutoHome, интерьер нового китайского «Раптора» стал другим, однако дизайнеры Haval сильно мудрить не стали и внесли минимум изменений. Теперь нижняя часть рулевого колеса скошена, навигация стала проще. Селектор трансмиссии исчез с привычного места, перекочевав за руль.

Напомним, снаружи круглая головная светотехника сменилась прямоугольной. Переднюю часть украшает радиаторная решетка с ламелями, распложенными вертикально. Сзади привлекает внимание непривычный рисунок фонарей.

Под капотом Haval Raptor нынче установлен бензиновый 238-сильный силовой агрегат, обеспечивающий 385 Нм тяги. Переключением передач заведует 9-диапазонный «робот» с парочкой сцеплений. Кроме того, «китаец» может похвастать полным приводом, задние колеса подключает муфта.

Цены пока не объявлены даже в Китае, «белых» продаж на российском рынке пока не ожидается.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда Haval показал новую версию Raptor.