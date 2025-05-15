Консультировать клиентов в автосалонах Exeed будут роботы

Как сообщает пресс-служба Exeed, они способны самостоятельно передвигаться по салону, анализировать запросы посетителей и выполнять различные задачи — от консультаций по моделям до организации тест-драйвов и подачи напитков.
Особенностью системы является возможность работы нескольких роботов сообща. В часы пик они разделяют между собой обязанности: к примеру, один может встречать клиентов, второй — консультировать по автомобилям, а третий разносить кофе. Благодаря им, как ожидается, снизится нагрузка на человеческий персонал и повысится эффективность работы салона.
По замыслу Exeed, Mornine не заменят человеческих консультантов полностью, а дополнят, позволив симбиозом труда машины и человека создать новый подход к обслуживанию клиентов. Планируют ли автоматизированные сотрудники восстание машин и торжество синтетического интеллекта над биологическим, в пресс-службе компании не уточнили.