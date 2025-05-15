Консультировать клиентов в автосалонах Exeed будут роботы

Китайский автопроизводитель, входящий в группу Chery, начал поставки первых роботов AiMOGA модели Mornine в свои зарубежные автосалоны. Робо-консультант высотой 167 см сочетает человекоподобную внешность с передовыми технологиями считывания сигналов окружающей среды и искусственного интеллекта.

Как сообщает пресс-служба Exeed, они способны самостоятельно передвигаться по салону, анализировать запросы посетителей и выполнять различные задачи — от консультаций по моделям до организации тест-драйвов и подачи напитков.

Особенностью системы является возможность работы нескольких роботов сообща. В часы пик они разделяют между собой обязанности: к примеру, один может встречать клиентов, второй — консультировать по автомобилям, а третий разносить кофе. Благодаря им, как ожидается, снизится нагрузка на человеческий персонал и повысится эффективность работы салона.

По замыслу Exeed, Mornine не заменят человеческих консультантов полностью, а дополнят, позволив симбиозом труда машины и человека создать новый подход к обслуживанию клиентов. Планируют ли автоматизированные сотрудники восстание машин и торжество синтетического интеллекта над биологическим, в пресс-службе компании не уточнили.