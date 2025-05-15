Ставки по автокредитам достигли полуторагодового минимума

В апреле 2025 года средняя ставка по кредитам на новые автомобили снизилась до 17% годовых, что стало минимальным показателем с октября 2023 года. При этом на рынке подержанных машин ситуация иная — там ставки стабильно держатся на уровне 28%, создавая рекордный разрыв в стоимости финансирования между двумя сегментами.

Как сообщает издание «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Объединенного кредитного бюро, снижение ставок на новые авто продолжается шестой месяц подряд, за этот период они уменьшились на 4,4 процентных пункта.

Такая динамика связана с государственными субсидиями и специальными программами производителей — тех, что особенно актуальны для китайских брендов, которые стремятся распродать складские запасы. В некоторых случаях ставки по акционным предложениям оказываются даже ниже ключевой ставки ЦБ.

В то же время рынок подержанных автомобилей демонстрирует устойчиво высокие ставки кредитования, которые за три месяца снизились лишь на 1,2 процентных пункта. Такой дисбаланс объясняется отсутствием программ господдержки для этого сегмента и более высокими рисками для банков при работе с вторичной техникой.

Разрыв в стоимости кредитов между новыми и подержанными автомобилями, вероятно, сохранится, делая покупку машины с пробегом менее выгодной с финансовой точки зрения.