Россиянам назвали 10 моделей с самой высокой средней ценой

Лидером рейтинга стал Mercedes-Benz G-класс с ценником 30,2 млн рублей. За первые четыре месяца 2025 года у нас в стране реализовали 521 экземпляр.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, на второй позиции расположился BMW X5, оцененный в 16,5 млн рублей. Своих владельцев за вышеназванный период нашли 608 экземпляров. Тройку лидеров замыкает Tank 700, чья средняя стоимость составила 10,2 млн «деревянных». Россияне приобрели 90 таких «китайцев» до начала мая.

Четвертая позиция досталась Lixiang L9 благодаря прайсу в 8,9 млн «целковых». Следом идет BMW X3 за 8,3 млн рублей. Шестую строчку занял Lixiang L7, затем в списке значится Zeekr 001. В хвосте топ-10 оказались Tank 500, Toyota Highlander и Exeed VX.