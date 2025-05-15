Закон о локализации такси может подстегнуть авторынок России

Законопроект об установлении требований к уровню локализации такси принят Госдумой во втором и третьем чтениях. Эксперт увидел в этом не только минусы, но и плюсы.

В беседе с «Российской газетой» директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов объяснил, что пока очень мало моделей соответствуют условиям по локализационным баллам. Многие «поднебесные» автопроизводители уже либо наладили производство на территории РФ, либо активно занимаются этим. По мнению г-на Иванова, вышеназванный законопроект способен ускорить подобные процессы.

Эксперт считает, что одобренная нижней палатой парламента инициатива может существенно поднять уровень продаж китайских авто, не соответствующих заявленной планке локализации. В итоге ускорится разгрузка затоваренных складов. На фоне ажиотажного спроса ценники имеют все шансы пойти вверх.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему новый закон о локализации авто, используемых в таксопарках, ставит крест на перевозках.