Названа точная дата российской премьеры лифтбэка Hongqi H6

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», Hongqi H6 дебютирует в России 3 июня. Лифтбэк займет место в модельному ряду премиальной «поднебесной» марки между седаном H5 и флагманской четырехдверкой H9.

Hongqi H6 приводит в движение двухлитровый турбомотор, выдающий 245 л.с. и 380 Нм тяги. Переключением передач заведует 8-скоростной «автомат». На набор первой «сотник» лифтбэк тратит меньше 7 секунд. По мнению производителей, такой динамики вполне достаточно, чтобы заинтересовать тех водителей, которые предпочитают драйвовый транспорт, способный пощекотать нервы.

Габариты «шестерки» — 4990х1876х1450, размер колесной базы достигает 2920 мм. Hongqi H6 получил активную подвеску, которая умеет распознавать тип дорожного рельефа. Лифтбэк способен подстраиваться под ситуацию каждые две миллисекунды. Китайцы уверяют, что практические всегда можно рассчитывать на отличную управляемость.

Старт продаж H6 на российском рынке Hongqi запланировала на лето 2025 года. В Китае лифтбэк представили еще пару лет назад.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что представители Hongqi рассказали о революционном будущем бренда и о своем летающем автомобиле.