В Китае назвали самые надежные гибридные автомобили

Китайская ассоциация качества автомобилей опубликовала рейтинг гибридных моделей за первый квартал 2025 года, основанный на анализе жалоб владельцев. Лучшие результаты показали Mazda EZ-6, GAC ES9 и Tank 300 Hi4-T.

Возглавивший список седан Mazda EZ-6 фактически является «поднебесной» разработкой — он создан специалистами Changan на платформе EPA1, которую использует суббренд Deepal. Кстати говоря, скоро эта модель доберется и до нашей страны — процесс сертификации уже идет, о чем портал «АвтоВзгляд» сообщал ранее.

Но вернемся к рейтингу. Среди моделей, уже представленных в России, лучший результат у кроссовера Voyah Free (4-е место), за которым следуют минивэны Voyah Dream и Wey 80, передает портал «Китайские автомобили».

Особого внимания заслуживает 7-е место — кроссовер Landian E5, послуживший основой для российского Evolute i-Space. Также в рейтинг вошли перспективные для отечественного рынка модели Avatr 07 (16-е место), Deepal S07 (21-е) и Exeed RX C-DM (49-е).

Рейтинг продемонстрировал, что надежность китайских гибридов значительно отличается в зависимости от производителя. Разрыв между первым и последним местом, где критерием оценки выступали штрафные баллы за качество, весьма существенен.