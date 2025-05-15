Стало известно, насколько подорожали российские машины за последние годы

Медианная стоимость новых отечественных автомобилей в прошлом месяце достигла отметки 1,48 млн рублей. Это почти на 55% выше, чем в феврале 2022 года.

Об этом в своем телеграм-канале сообщает «Национальное агентство промышленной информации» (НАПИ). По словам аналитиков, три года назад средняя стоимость российской «ласточки» составляла 960 тыс. рублей.

В середине весны 2023-го ценник несущественно снизился — всего на 30 тыс. «целковых». Но через 12 месяцев уже наблюдался рост на 42,4% или до 1,33 млн рублей. В дальнейшем динамика цен была не такой выраженной, однако в апреле теущего года удалось зафиксировать почти 12-процентный подъем, что вылилось в 1,48 млн рублей.

Специалисты связали снижение стоимости в апреле 2023-го с выпуском автомобилей в простых комплектациях. Это произошло, поскольку из недружественных государств к нам прекратили поставлять необходимые запчасти, из-за чего многие модели лишились привычного оборудования.