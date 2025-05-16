В России назвали 10 самых популярных китайских автомобильных марок апреля

Судя по итогам прошлого месяца, в нашей стране чаще всего приобретали «поднебесные» машины с шильдиками таких автогигантов, как Haval, Chery и Geely. Они сумели продать в России 12 922, 10 860 и 6660 экземпляров соответственно.

Согласно исследованию профессионального сообщества «Автомаркетолог», четвертая позиция в середине весны досталась Changan благодаря 4614 проданным машинам. Пятерку лидеров замыкает Jetour, реализовавший 3166 штук.

Далее в списке расположились Exeed и Omoda, в их случае своих владельцев нашли 2903 и 2619 автомобилей. На сей раз первую десятку наиболее востребованных китайских автобрендов в стране замкнули Jaecoo, Tank и GAC. «Джейку» смогла пристроить 1949 авто, «Тэнк» продал 1501 штуку, а марка в хвосте из трех букв реализовала 1258 машин.

Чемпионом модельного рейтинга в апреле 2025 года признан кроссовер Haval Jolion, разошедшийся тиражом в 5515 штук. Второе место застолбил паркетник Chery Tigoo 7 с приставкой Pro Max, в нашей стране приобрели 4127 таких автомобилей. Третьим стал еще один SUV от «Хавейла» — M6, чьи продажи составили 2607 экземпляров.