Авто из Сети: почему маркетплейсы в России до сих пор проигрывают автодилерам

Пока в цивилизованных странах автолюбители покупают машины в несколько нажатий пальцем по экрану смартфона, Россия продолжает чесать репу и искать подвохи в подобном способе приобретения транспортного средства. И хотя отечественные маркетплейсы рвутся в бой, наши люди все еще ищут глазами старого доброго менеджера в автосалоне, впаривающего коврики и кредиты с сюрпризом. Портал «АвтоВзгляд» провел собственное расследование и выяснил: кто становится владельцем новенького ТС с выгодой, а кто платит за привычку.

Мы не покупаем машины онлайн, хотя весь мир делает это в один клик

Мир давно поменял правила — автомобили берут как кроссовки или кока-колу, но россияне, повторим, пока еще в хвосте прогресса, зажимая в потных ладошках прайс-лист и опасаясь нажать кнопку «купить» в мобильном телефоне. Достаточно сказать, что посредством интернета, по разным оценкам, в стране в минувшем году было реализовано то ли 3900, то ли 5650 машин: капля в море в общих автопродажах.

Признанным же лидером по цифровым продажам автомобилей сегодня считается Китай. Платформы вроде JD Mall, Alibaba, Tmall, Douyin превратили покупку авто в минутную транзакцию: заказ через приложение, подписка. доставка на эвакуаторе к дому за сутки, возврат не понравившегося «железного коня», как обычного товара.

Сегодня покупка машины в КНР — это не поход в автосалон, а пара кликов в смартфоне. Клиенты все чаще оформляют лизинг или подписку с доставкой на дом, и даже дорогие премиальные электрокары заказывают без осмотра и лишних разговоров.

Фото: globallookpress.com

Однако в этом смысле дальше всех пошли США, внедрив вендинговые автоматы для автомобилей.

Платформы Carvana, Vroom, Amazon Vehicle Store превратили покупку машины в аттракцион. Гражданин заказывает нужную модель в приложении. Затем подходит к огромному стеклянному зданию, наполненному автомобилями, но по сути являющегося обычным вендинговым автоматом, набирает выданный код и автомат выкатывает твой сверкающий автомобиль с полным набором ключей и подготовленных документов. Не устроил — вернул его обратно в течение 7 дней без вопросов. Янки быстро оценили удобство такого подхода к автоторговле — без общения с продавцами и попыток впарить «допы».

В Европе лидируют ресурсы Mobile. de, AutoScout24, Heycar, CarNext. Здесь уже оцифрован не только процесс покупки, но и весь цикл владения машиной: трейд-ин. Подписка, онлайн-кредит, страхование, доставка. Европейские маркетплейсы создали экосистему, в которой клиент получает все «под ключ» и практически не видит продавцов. Сделка прозрачна, быстро оформляется онлайн, а ТС доставляется прямо к дому.

Фото: globallookpress.com

В России же все по старой схеме: «семь раз отмерь, да так и не купи»! Первая попытка создания системы продаж автомобилей через Сеть случилась еще в 2020 году.

Ozon вместе с дилерской сетью «Автомир» попробовали продавать машины онлайн. Рынок сказал: ну может быть, когда-нибудь, потом... «СберАвто» в 2021-ом предложил скидки за заключение подобной сделки, но сервиса не добавил. «Яндекс.Маркет» в 2022-ом построил красивую витрину, но кнопка «купить» так и осталась миражом.

А 2023-ий стал годом аукционов и продаж подержанных авто через интернет. Но россияне все равно предпочитали звонить продавцам и торговаться. В 2024 году экономика пнула развитие систем продаж машин в интернете сильнее, чем любая реклама: Центробанк взвинтил ставку, а новые коэффициенты утильсбора от правительства стали последней каплей.

Дилеры бросились сливать стоки по акциям. И тут маркетплейсы опять вышли на авансцену. Так, скажем, Chery, Exeed и Geely начали распродажи с полной оплатой онлайн. Расплачивайся картой — и эвакуатор привезет твою машину к подъезду, вопили все утюги в округе... Без кредита. Без торга. Без «поговорить с начальником». Ушлые покупатели использовали кредитки с беспроцентным периодом, докладывая недостающую сумму.

Фото: globallookpress.com

Но правило было одно — давай деньги сразу, или гуляй лесом. К 2025 году Ozon, «СберАвто» и «Яндекс» запустили массовые акции, заманивая доставкой и оплатой «в один клик». Россияне начали привыкать к новациям, но старые привычки живут дольше новой экономики: онлайн-платформы остаются витринами, офлайн-процедуры не исчезли. А возврат четырехколесного товара — как поход по государственным инстанциям районного масштаба. Трейд-ин? Забудьте! Кредит? Нет!

Иными словами, сейчас весь процесс все еще напоминает ловлю рыбы руками в мутной воде, особенно когда ее там нет. Вроде можно, но мокро, скользко, непонятно и малоприятно. То есть, плати вперед, а потом нервничай. Другие же страны, скажем еще раз, давно живут по формуле «автомобиль — товар e-commerce». Россия же, как всегда, идет своей особенной ухабистой дорогой, с оглядкой и сомнениями.

Хотя маркетплейсы все же неотвратимо и настырно наступают на пятки автодилерам. Опыт Китая, США и Европы говорит одно: выигрывает тот, кто дает покупателю три вещи: прозрачность, скорость, гарантии.

И как бы ни чесали репу отечественный покупатели, время работает против них и получается, что «пока думал — скидки кончились. Онлайн-продажи машин — не фантастика, а уже реальность. А тот, кто все еще мнет в руках прайс-лист в автосалоне — рискует остаться у разбитого корыта. В то время, когда весь мир давно поехал в будущее на машине, заказанной по смартфону.