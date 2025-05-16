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Стартовали официальные российские продажи Haval F7x нового поколения

Купеобразный кроссовер уже ждет у дилеров

Новый Haval F7x является стильным и современным паркетником, на котором будет удобно разъезжать в городской черте, как говорит производитель. SUV порадует динамикой и цифровой экосистемой, он доступен в комплектациях Premium и Tech Plus. Минимальная цена составляет 3 499 000 рублей, старшая версия обойдется на 200 тыс. дороже.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Стартовали официальные российские продажи Haval F7x нового поколения

Первая партия F7x новой генерации добралась до дилерской сети Haval City. Полноприводное кросс-купе приводит в движение 192-сильный наддувный мотор объемом 2,0 л. Передачи переключает 7-диапазонный «робот». «Китаец» получил панорамную крышу, 19-дюймовые колесные диски и четыре варианта окраски кузова: Благородный Агат, Дымчатый Жемчуг, Океанический Лазурит и Галактический Черный.

Темный интерьер украшает 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, диагональ «мультимейки» — 14,6 дюйма. Для базовых функций предусмотрены физические кнопки. Изюминкой версии Tech Plus считается проекционный дисплей, выводящий информацию на ветровое стекло. Возможность удаленного управления обеспечивает единое мобильное приложение GWM.

Новинка адаптирована для России и выпускается у нас же — под Тулой. Гарантия составляет 3 года.

Ранее портал «АвтоВзгляд» расписал другие особенности нового купеобразного кроссовера Haval F7x, включая особенности для нашей страны.

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