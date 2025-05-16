Voyah опубликовала фото салона обновленного кроссовера Free+

Кроссовер Voyah Free собирают у нас под Липецком, но пока без плюса в названии, символизирующего обновление модели. В ходе эволюции «китаец» лишился выдвижных дисплеев в салоне.

Судя по опубликованным в Сети официальным фотографиям, Voyah Free+ обзавелся тотально новым интерьером. Выдвижная передняя панель с тройкой встроенных 12,3-дюймовых экранов, похоже, ушла в прошлое. Хотя раньше это было одной из главных особенностей модели. Теперь акцент должен сместиться на цифровой кокпит Hongmeng Harmony Space, созданный Huawei. Комбинация приборов и мультимедийный комплекс получат отдельные дисплеи.

Переднюю панель китайцы переработали, сделав ее очертания менее резкими. Можно рассчитывать на конфигурацию в два яруса и свежие вентиляционные дефлекторы. Центральный тоннель тоже изменился, как и рулевое колесо. Предусмотрены две беспроводные зарядки.

Согласно предварительным данным, пассажирам заднего ряда достанется собственная сенсорная панель, а диагональ «мультимедийки» спереди может составить 15 дюймов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что гибридные кроссовер Free и минивэн Dream от Voyah начали выпускать в России в конце января.