Доступный в России китайский кроссовер Skywell ET5 признали худшим в Британии

Британские эксперты назвали китайский кроссовер Skywell ET5 худшим автомобилем на рынке. Эта модель продается и в России, но в Соединенном Королевстве она появилась под названием BE11 по цене от 37 до 40 тысяч фунтов (около 3,95 — 4,25 млн рублей).

Портал «Китайские автомобили» сообщил, что автомобиль подвергся жесткой критике со стороны авторитетного автомобильного маркетплейса Carwow. Его раскритиковали за дизайн, назвав его безликим и напоминающим то, как представляют себе абстрактную концепцию автомобиля нейросети.

При этом в салоне ET5 слишком много глянцевого пластика, а вставки, которые должны были имитировать древесину, выглядят дешево. Управление полностью завязано на очень неудобный сенсорный экран, который при этом еще и глючит.

На дороге кроссовер также разочаровал: мягкая подвеска делает езду неустойчивой, а рулевое управление лишено обратной связи. Запас хода оказался ниже заявленного — вместо 489 км бортовой компьютер показал лишь 354 км. При этом зарядка батареи занимает больше времени, чем у конкурентных моделей.

Несмотря на просторный салон и богатое оснащение (панорамная крыша, беспроводная зарядка, система V2L), Skywell ET5 проигрывает более технологичным электромобилям в своей ценовой категории. В итоге вердикт Carwow оказался однозначным: этот автомобиль лучше избегать.

Стоит упомянуть, что данная модель также представлена и в нашей стране под названием Skywell HT-i. Правда, некоторое время назад дистрибьютор объявил, что российские продажи «сворачивает» — ввиду низкого спроса.