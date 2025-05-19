И все-таки он падает: что сказал бы Галилей про спрос на новые авто в России

Результаты опроса, проведенного компанией Anderida Financial Group, свидетельствуют о том, что в 2025 году финансовое состояние 47% граждан России стало хуже, чем в 2024-м. У 40% опрошенных уровень заработка остался прежним, 13% участников опроса заявили о росте доходов, а 75% респондентов признались, что зачастую имеющихся у них финансов не хватает на текущие нужды. Такие данные приводит профессор Никита Кричевский.
БРАВУРНЫЙ ОФИЦИОЗ
Можно по-разному относиться к такой неоднозначной компании как Anderida Financial Group. Лично у меня сильно недоверие ко всякого рода «инвестиционным адвокатам», особливо к международным. Однако выданный AFG на-гора итог все-таки не вызывает особых сомнений, поскольку в его пользу громогласно свидетельствует личный опыт.
Именно «сын ошибок трудных» подсказывает: выводы инвестиционных консультантов на этот раз гораздо ближе к нашей суровой действительности, чем бравурный официоз — к примеру, сообщение Росстата о том, что за последний год номинальный размер среднедушевого денежного дохода в целом по стране в реальном выражении вырос на 8,4% и составил 63 083 рубля.
Сложно сказать, за счет чего конкретно вдруг резко увеличилось благосостояние народных масс. Возможно, сказался тот факт, что предприниматели стали активнее переводить зарплаты своих сотрудников из серой зоны в белую, и это отразилось на повышении уровня дохода.
Но вот Банк России оптимизма статистиков не разделяет, представив первые итоги «охлаждения» экономики, за которую столь рьяно ратовало руководство регулятора. Рост ВВП в I квартале 2025 года снизился до 2,0%. Потребление населения также упало, а в 2025-2026 годах «охладится» до 0,5-1,5%. Возврат к темпам роста в 1,5-2,5% ожидается не ранее 2027 года.
Наверное, если очень постараться, то можно как-то совместить в мозгу обе статистические выкладки так, чтобы они не передрались между собой, но у меня это не получилось.
СТАГНАЦИЯ СПРОСА
На фоне откровений ЦБ — который, кстати, ставит вышеприведенные цифры себе в заслугу — убаюкивающим заверениям Росстата веры как-то нет. Точно так же беспочвенными кажутся разглагольствования автоэкспертов о том, что падение продаж автомобилей — явление временное, вызванное оторопью перед высоченной ставкой кредита, а также надеждами на скорое возвращение сбежавших брендов.
Дескать, таким образом формируется некий «отложенный спрос», который вскорости прорвется как фурункул и оживит рынок.
К слову сказать, сами термины «охлаждение» или «накопление спроса» вызывают у части экономистов, в частности, у г-на Кричевского, сардоническую усмешку, справедливо приравнивающих их к блестящему оксюморону «отрицательный рост».
Пора уже признать стагнацию спроса на многие товары, в том числе и на автомобили. Вызвана она не мифическим ожиданиями скорого появления манны небесной, а падением фактических реальных доходов населения с одной стороны, и безудержным вздуванием цен — с другой. Говоря простым языком, у людей банально нет денег на покупку легковушек по таким фантастическим прайсам при весьма посредственной потребительской ценности представленных на рынке машин.
Понятно, что страна находится сейчас не в самых выигрышных экономических условиях, и трудности объективно неизбежны. Но тень на плетень наводить все-таки не стоит: противоречие между информацией, полученной вербально и зрительно, до добра никогда не доводило.