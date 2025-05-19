И все-таки он падает: что сказал бы Галилей про спрос на новые авто в России

Происходит снижение фактических доходов людей. «Мы оказались в «вилке реальных доходов, — говорит доктор экономических наук Никита Кричевский. — При официальной инфляции реальные доходы, возможно, и растут, но при реальной — падают». Портал «АвтоВзгляд» с сожалением присоединяется к мнению профессора.

Результаты опроса, проведенного компанией Anderida Financial Group, свидетельствуют о том, что в 2025 году финансовое состояние 47% граждан России стало хуже, чем в 2024-м. У 40% опрошенных уровень заработка остался прежним, 13% участников опроса заявили о росте доходов, а 75% респондентов признались, что зачастую имеющихся у них финансов не хватает на текущие нужды. Такие данные приводит профессор Никита Кричевский.

БРАВУРНЫЙ ОФИЦИОЗ

Можно по-разному относиться к такой неоднозначной компании как Anderida Financial Group. Лично у меня сильно недоверие ко всякого рода «инвестиционным адвокатам», особливо к международным. Однако выданный AFG на-гора итог все-таки не вызывает особых сомнений, поскольку в его пользу громогласно свидетельствует личный опыт.

Именно «сын ошибок трудных» подсказывает: выводы инвестиционных консультантов на этот раз гораздо ближе к нашей суровой действительности, чем бравурный официоз — к примеру, сообщение Росстата о том, что за последний год номинальный размер среднедушевого денежного дохода в целом по стране в реальном выражении вырос на 8,4% и составил 63 083 рубля.

Фото: globallookpress.com

Сложно сказать, за счет чего конкретно вдруг резко увеличилось благосостояние народных масс. Возможно, сказался тот факт, что предприниматели стали активнее переводить зарплаты своих сотрудников из серой зоны в белую, и это отразилось на повышении уровня дохода.

Но вот Банк России оптимизма статистиков не разделяет, представив первые итоги «охлаждения» экономики, за которую столь рьяно ратовало руководство регулятора. Рост ВВП в I квартале 2025 года снизился до 2,0%. Потребление населения также упало, а в 2025-2026 годах «охладится» до 0,5-1,5%. Возврат к темпам роста в 1,5-2,5% ожидается не ранее 2027 года.

Наверное, если очень постараться, то можно как-то совместить в мозгу обе статистические выкладки так, чтобы они не передрались между собой, но у меня это не получилось.

СТАГНАЦИЯ СПРОСА

На фоне откровений ЦБ — который, кстати, ставит вышеприведенные цифры себе в заслугу — убаюкивающим заверениям Росстата веры как-то нет. Точно так же беспочвенными кажутся разглагольствования автоэкспертов о том, что падение продаж автомобилей — явление временное, вызванное оторопью перед высоченной ставкой кредита, а также надеждами на скорое возвращение сбежавших брендов.

Фото портала «АвтоВзгляд».

Дескать, таким образом формируется некий «отложенный спрос», который вскорости прорвется как фурункул и оживит рынок.

К слову сказать, сами термины «охлаждение» или «накопление спроса» вызывают у части экономистов, в частности, у г-на Кричевского, сардоническую усмешку, справедливо приравнивающих их к блестящему оксюморону «отрицательный рост».

Пора уже признать стагнацию спроса на многие товары, в том числе и на автомобили. Вызвана она не мифическим ожиданиями скорого появления манны небесной, а падением фактических реальных доходов населения с одной стороны, и безудержным вздуванием цен — с другой. Говоря простым языком, у людей банально нет денег на покупку легковушек по таким фантастическим прайсам при весьма посредственной потребительской ценности представленных на рынке машин.

Понятно, что страна находится сейчас не в самых выигрышных экономических условиях, и трудности объективно неизбежны. Но тень на плетень наводить все-таки не стоит: противоречие между информацией, полученной вербально и зрительно, до добра никогда не доводило.