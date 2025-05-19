Hongqi назвала сроки запуска хардкорного внедорожника Off-road в серию

Запуск брутального внедорожника Hongqi Off-road должен состояться в 2026 году. Окончательное название выберут по итогам глобального конкурса, который пройдет среди поклонников бренда. Победителю вручат серийный автомобиль.

Габаритную новинку показали в Шанхае в виде концепта

Будучи концепт-каром, внедорожник-гигант Off-road получил четверку электромоторов собственной разработки Hongqi. Полностью электрическая силовая установка снижает выбросы углекислого газа, что делает этого «китайца» не только мощным, но и экологичным.

На каждое колесо обеспечивается независимый привод, позволяя модели демонстрировать впечатляющее сочетание проходимости и динамики. Ожидается, что на ускорение до «сотни» новинка будет тратить всего 4 секунды, став одним из самых быстрых представителей своего класса.

В основе шоу-стоппера лежит рамная конструкция. «Китаец» получил два десятка зарезервированных портов. Такое технологическое решение дает возможность другим производителям встраивать что-то свое. Это позволит всем желающим сделать свой собственный Hongqi Off-road по-настоящему уникальным.

Напомним, корреспондент портала «АвтоВзгляд» своими глазами оценил в Шанхае огромный внедорожник-концепт с промежуточным названием Off-Road. Мы прикоснулись к новинке в буквальном смысле слова.