Названы сроки появления LADA Granta Active Cross у дилеров

К основным особенностями LADA Granta Active Cross относятся большой дорожный просвет и пластиковый защитный обвес кузова, а также модернизированное шасси и улучшенная геометрическая проходимость.

Как сообщает ресурс «Лада.Онлайн», новая версия LADA Granta с припиской Active Cross доберется до дилерских шоу-роумов в нашей стране в июле. Официальная дата старта продаж пока не объявлена.

Клиренс пятидверного Active Cross достигает 198 мм. Инженеры Волжского автогиганта разрабатывали этот автомобиль не только для ежедневных будничных поездок, но для и для более интересных путешествий.

В линейку двигателей включены 1,6-литровые силовые агрегаты, обеспечивающие 90 и 106 л.с. отдачи. В качестве трансмиссии выступает 5-ступенчатая «механика».

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал особенности базовой комплектации LADA Granta Active Cross.