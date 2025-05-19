Еще один китайский «Гелик»: Chery анонсировала гибридный внедорожник iCar

Как сообщает портал Carnewschina, iCar V27 выделяется массивным кузовом длиной около 4,9 метра, квадратными линиями и широкими колесными арками. Новинка получит прямоугольные фары с круглыми светодиодными элементами, черненые диски и вертикальные фонари. Задняя дверь оснащена дополнительным отсеком для хранения, а крыша дополнена компактным спойлером.
Модель укомплектована гибридной силовой установкой EREV с 1,5-литровым турбогенератором и запасом хода на электротяге до 200 км. Ожидается, что внедорожник будет доступен в версиях заднего и полного привода. Ценовой диапазон модели при этом составит от 200 000 до 250 000 юаней (примерно 27 700-34 700 долларов).
Презентация iCar V27 запланирована на четвертый квартал 2025 года. Это третья модель относительно нового суббренда Chery, который ранее выпустил компактные кроссоверы iCar 03 и V23.