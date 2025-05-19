Еще один китайский «Гелик»: Chery анонсировала гибридный внедорожник iCar

Компания Chery iCar анонсировала свой новый гибридный внедорожник V27 EREV, который уже сравнивают с Mercedes-Benz G-класса и Toyota Land Cruiser. Генеральный директор бренда Су Цзюнь опубликовал первые изображения модели, подтвердив скорый старт продаж.

Новая модель в брутальном дизайне выйдет на рынок в конце 2025 года

Как сообщает портал Carnewschina, iCar V27 выделяется массивным кузовом длиной около 4,9 метра, квадратными линиями и широкими колесными арками. Новинка получит прямоугольные фары с круглыми светодиодными элементами, черненые диски и вертикальные фонари. Задняя дверь оснащена дополнительным отсеком для хранения, а крыша дополнена компактным спойлером.

Модель укомплектована гибридной силовой установкой EREV с 1,5-литровым турбогенератором и запасом хода на электротяге до 200 км. Ожидается, что внедорожник будет доступен в версиях заднего и полного привода. Ценовой диапазон модели при этом составит от 200 000 до 250 000 юаней (примерно 27 700-34 700 долларов).

Презентация iCar V27 запланирована на четвертый квартал 2025 года. Это третья модель относительно нового суббренда Chery, который ранее выпустил компактные кроссоверы iCar 03 и V23.