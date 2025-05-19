Свежие тизеры Toyota RAV4 нового поколения опубликовали в Сети

Несмотря на смену поколений, сверхпопулярный RAV4 должен остаться паркетником, который одинаково хорошо подходит и для городских поездок, и для путешествий за пределами асфальта.

На опубликованных тизерах Toyota «засветила» головную светотехнику новинки и раскрыла рисунок графики задней оптики. Заметно, что с багажной дверцы исчез привычный шильдик, и теперь вместо него красуются доходчивые буквы, которые складываются в название кроссовера.

Кстати, на некоторых изображениях просматривается пластиковый обвес кузова, а это намекает на комплектацию для любителей заездов по легкому офф-роуду.

На данный момент технические подробности производители держат в секрете. Видимо, их раскроют уже в день дебюта модели.

Ранее портал «АвтоВзгляд» опубликовал фотографии нового Toyota RAV4, закутанного в камуфляж.