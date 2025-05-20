Стало известно, когда Voyah Passion EVR локализуют в РФ и сколько он будет стоить

Ожидалось, что гибридная модификация премиального седана Voyah Passion поступит в «официальную» российскую продажу в апреле, но модель с приставкой EVR в шоу-румах так пока и не появилась. Впрочем, это не значит, что производитель передумал — просто сроки запуска перенесли.

В беседе с «Российской газетой» директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов рассказал, что первые гибридные Voyah Passion сойдут с конвейера липецкого завода «Моторинвест» в июле — следовательно, и продажи начнутся не раньше третьего квартала. Что же касается цены, то, по его словам, стоить такой седан будет от 5,5 млн рублей. Хотя полгода назад сообщалось, что стартовый прайс новинки составит на 500 тысяч меньше.

— Эта модель получит гибридную установку и полный привод. Кроме ДВС в машине представлены два электромотора. Запас хода составит 1000 километров... Главным преимуществом автомобиля станет почти полное отсутствие конкурентов в данном сегменте, из автомобилей с российской сборкой, — сказал Иванов.

Добавим, что сейчас Voyah предлагает в России две версии седана Passion: обычную и с увеличенной дальностью хода (Long Range). Базовая цена первой — 8 490 000 рублей, второй — 9 790 000. И если верить онлайн-шоуруму на официальном сайте бренда, то все выставленные на продажу машины — 2023 года выпуска. Очевидно, именно поэтому марка и предлагает огромные скидки, которые доходят до нескольких миллионов.