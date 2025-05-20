Перспективы старых брендов на российском рынке в зеркале продаж подержанных авто

Изучать ситуацию на отечественном рынке новых автомобилей сейчас — крайне бесполезное занятие. Потому что ничего не происходит: продажи стоят, скидки никого, никуда и ни на что не сподвигли, а все страждующие по новой машине прильнули к динамику и голубому экрану. Несмотря на все политические вибрации, каша заваривается — всем на потребу. И вторичный рынок — тому подтверждение. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Как уже неоднократно рассказывал портал «АвтоВзгляд», за прикрытыми на данный момент границами очень внимательно следят за тенденциями отечественного авторынка и мнением самих покупателей: а ждут ли? Купят ли «возвращенцев» с их небезупречной уже репутацией, или после «китая» — выжженная земля? В кулуарах не скрывают: большие боссы в своих высоких офисах очень внимательно изучают присланные из наших болот презентации.

И не скрывая уже своих намерений, готовятся к оперативному — кажется, иных уже и не будет — изменениям «ландшафта». Почему? Да потому, что российский рынок, во-первых, чрезвычайно привлекателен с точки зрения получения прибыли, а во-вторых, куда легче в работе, чем тот же американский. Или китайский.

Хотя требования, сейчас, конечно, им «выкатят» — мама дорогая: вход — рубль, выход — три, обратно — десять. Это мы умеем — спросите у «Опеля». Однако оно того определенно стоит, ведь перспективы открываются весьма заманчивые. В такие — не грех инвестировать. Другой вопрос — есть ли хоть что-то, кроме мнения оставшихся сотрудников официальных представительств? Есть ли циферки, на которые можно опереться и построить близкую к реальности стратегию?

Фото портала "АвтоВзгляд"

Нет сомнений, что многие ждут первых результатов продаж KGM, как первого не китайского импортера, но для оценки потребностей и пожеланий отечественного автолюбителя вполне сгодится и другая, не менее широкая и крайне актуальная, но уже доступная статистика: рынок «вторички». Не секрет же, что наши — сплошь однолюбы, из раза в раз обращающие свой кошелек в сторону одного и того же бренда.

А там, в статистике продаж подержанных автомобилей, весьма любопытная картина. Однозначная, честно говоря. Как сообщает ресурс «Автомаркетолог», среди более 500 000 проданных в минувшем апреле машин, 157 000 сделок и первое место — у брендов российских.

А вот на втором месте располагается Япония, которая хоть и «припала» на 9000 сделок, относительно прошлого года, но все равно демонстрирует впечатляющие 132 000 продаж. Почти как у наших, заметим! Третье место — с большим отставанием — занимают корейцы (70 000 продаж).

Кстати, самое интересное — китайцы: они уже три года пируют в наших широтах, но в апреле было зарегистрировано всего 24 000 продаж подержанных китайских машин. Даже американских больше: 34 500 штук. Думается, что вывод из описанного выше сделать не слишком сложно. Так что в Токио и Сеуле очень внимательно прильнули к своим динамикам: у нас есть, чем поживиться.