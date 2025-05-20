В России заработал официальный сайт автобренда Li Auto

В связи официальным приходом в нашу страну Li Auto/Lixiang запустила в России собственный электронный ресурс, который позволит защитить потребителей от «серых» игроков рынка.

На своем официальном российском сайте Li Auto опубликовала перечень, куда вошли более двух десятков официальных дилеров этой «поднебесной» марки, специализирующейся на премиальных гибридных внедорожниках.

Помимо всего прочего, сайт бренда позволит узнать, какие модели продаются в РФ по «белой» схеме. Кроме того, россияне смогут ознакомиться с техническими характеристиками, прайс-листом и записаться на тест-драйв.

Напомним, Li Auto закрыла все существующие каналы «серого» импорта с 15 мая. Согласно новой стратегии, теперь продажи будут идти только через Sinomach Auto, что позволит контролировать цены, обеспечивать качество и поддержку завода-изготовителя.

Ранее портал «АвтоВзгляд» назвал цены кроссоверов Li Auto для России и новые сроки старта официальных продаж.