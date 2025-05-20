GAC GS4 с полным приводом получит в России двухлитровый мотор и «автомат»

На российском рынке GAC GS4 представлен с марта. Теперь ждем появления AWD-модификации, которую должны привезти к нам этим летом.

О том, что новое прочтение кроссовера GAC GS4 находится в процессе получения ОТТС (Одобрение типа транспортного средства), сообщил источник ресурса «Китайские автомобили».

Нашим коллегам удалось узнать, что «китаец» получит наддувный двигатель объемом 2,0 л. Скорее всего, этот силовой агрегат унаследован от флагманского GS8 второго поколения. В его случае мощность составляет 231 л.с. Переключением передач у GS4 будет заведовать классическая автоматическая трансмиссия.

Ожидается, что полноприводная «четверка» GAC будет продаваться в России в трех вариантах исполнения. Отличия между ними пока непонятны, но известны названия — «Стандарт», «Элит» и «Делюкс».

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее сообщал о возможном оснащении GAC GS4 с системой 4х4.