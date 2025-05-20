Полноразмерный кроссовер-гибрид Geely Galaxy M9 заметили в Милане

Новинка нацелена на экспорт, значит может доехать и до России

Как сообщает Car News China, Galaxy M9 угодил в объективы фотошпионов без маскировки незадолго до дебюта, что позволило убедиться в окончательном названии новинки. Она стала товарной версией концепта Starship, который показали общественности в прошлом году в рамках мотор-шоу в китайской столице.

По сравнению с шоу-каром финальный дизайн «девятки» стал проще. Ожидается, что автомобиль получит салон, вмещающий полдюжины человек. В этом случае предусмотрена посадочная схема 2+2+2.

Новый Geely Galaxy M9 оборудован силовой установкой NordThor 2.0. В ее состав включили наддувный двигатель объемом 1,5 л. Помимо всего прочего, на борту будет установлен фирменный набор водительским «умных» ассистентов G-Pilot.