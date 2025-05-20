В России стартовали продажи кроссовера Omoda C7

Официально о начале продаж среднеразмерного кроссовера Omoda C7 в нашей стране дистрибьютор не объявлял, однако многие дилеры марки уже поспешили разместить соответствующие объявления на одном из популярных российских классифайдов.

В результате стало известно, что Omoda оценила новый C7 в 3,3 — 3,8 млн рублей. Кроссовер приводит в движение 150-сильный турбомотор объемом 1,6 л, обеспечивающий 275 Нм тяги. Передачи переключает 7-диапазонный «робот».

В базовой версии Joy новинка получила передний привод, цифровую приборную панель диагональю 8,9 дюйма и 15,6-дюймовый сенсорный экран мультимедийного комплекса. Динамиков — шесть, «эйрбегов» — четыре. Рулевое колесо и передние сиденья снабжены обогревом, а багажная дверь — электроприводом. За температуру в салоне отвечает двухзонный климат-контроль. Изначально предусмотрены задний парктроник и камера заднего вида, колесные диски будут 18-дюймовыми.

В более продвинутой комплектации Lifestyle появляются камеры кругового обзора, электропривод складывания зеркал, начинают греться задние сиденья. Добавляется передний парктроник, беспроводная зарядка и голосовое управление.

Варианты исполнения Drive и Active повторяют две предыдущие версии, их «фишкой» стал полный привод. Топ — Supreme, где главное — пачка продвинутых водительских ассистентов. В список вошел адаптивный «круиз», помощь при смене полосы и движении в пробках, мониторинг слепых зон.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что обновленный кроссовер Omoda C5 SHS презентовали на Шанхайском автосалоне.