Импорт южнокорейских автомобилей в Россию достиг двухлетнего максимума

Российские компании в апреле 2025 года импортировали легковые автомобили из Южной Кореи на рекордные за два года 90 миллионов долларов. Согласно данным статистики республики, этот показатель вдвое превысил уровень апреля прошлого года и на 25% оказался выше мартовского.

В апреле поставки выросли в два раза с прошлого года

Как сообщают «РИА Новости», основной объем закупок пришелся на модели с бензиновыми двигателями объемом от 1,5 до 3 литров — их импортировали на 65 миллионов долларов. Значительными также оказались поставки дизельных автомобилей (18,7 миллиона) и машин с двигателями 1-1,5 литра (5,2 миллиона).

Благодаря апрельскому росту Россия поднялась на 11-ю строчку в рейтинге крупнейших импортеров южнокорейских автомобилей. Лидерство сохраняют США с объемом закупок в 2,9 миллиарда долларов, а за ними следуют Канада, Австралия, Киргизия и Германия.

Общий экспорт легковых автомобилей из Южной Кореи в апреле достиг 6,3 миллиарда долларов. Это на 5% больше, чем в марте, но немного ниже показателей годичной давности.

Рост российского импорта эксперты связывают с восстановлением спроса и адаптацией рынка к новым экономическим условиям.