Россия перестала быть лидером по импорту китайских автомобилей

В апреле Россия потеряла статус крупнейшего покупателя китайских легковых автомобилей, опустившись на шестое место в рейтинге импортеров. По данным таможни КНР, поставки машин из Поднебесной в РФ сократились на 16,2% — до 507 млн долларов, тогда как еще в марте этот показатель достигал рекордных 605 млн.

Как сообщают «РИА Новости», новый лидер по закупкам китайских автомобилей — Бразилия. Она увеличила импорт более чем в 1,5 раза — достигнут рекордный оборот в 597,7 млн долларов. Второе и третье места заняли Бельгия (564 млн) и Мексика (561 млн), сохранившие присутствие в тройке, но поменявшиеся позициями.

Особенно заметным стало сокращение поставок в США — на фоне торговых противоречий с Китаем закупки сократились на 33% до 116,6 млн долларов. Это отбросило американский рынок аж на 22-ю строчку рейтинга.

Эксперты связывают снижение российского импорта с насыщением рынка после прошлогоднего бума, а также с переориентацией части покупателей на другие марки. В то же время бразильский спрос продолжает расти благодаря гибкой кредитной политике и обновлению модельного ряда «поднебесных» производителей.