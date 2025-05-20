Россия перестала быть лидером по импорту китайских автомобилей

Как сообщают «РИА Новости», новый лидер по закупкам китайских автомобилей — Бразилия. Она увеличила импорт более чем в 1,5 раза — достигнут рекордный оборот в 597,7 млн долларов. Второе и третье места заняли Бельгия (564 млн) и Мексика (561 млн), сохранившие присутствие в тройке, но поменявшиеся позициями.
Особенно заметным стало сокращение поставок в США — на фоне торговых противоречий с Китаем закупки сократились на 33% до 116,6 млн долларов. Это отбросило американский рынок аж на 22-ю строчку рейтинга.
Эксперты связывают снижение российского импорта с насыщением рынка после прошлогоднего бума, а также с переориентацией части покупателей на другие марки. В то же время бразильский спрос продолжает расти благодаря гибкой кредитной политике и обновлению модельного ряда «поднебесных» производителей.