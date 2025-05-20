На российский рынок выходит новый кроссовер MG RX5

Официальный представитель бренда MG, компания «Мир-Дистрибьютор», получила ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) для кроссовера RX5 в нашей стране. «Китаец» сможет похвастать стильным дизайном и продвинутыми технологиями. Старт продаж — не за горами.

Согласно пресс-релизу, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд», новый MG RX5 приводит в движение 170-сильный 1,5-литровый турбомотор, выдающий 275 Нм тяги. Переключением передач заведут 7-диазонный «робот». На сотню километров «пробега» паркетник расходует 6,8 л топлива.

Внешний вид MG RX5 должен покорить сердце будущего владельца трехмерной геометрической цифровой решеткой радиатора, LED-оптикой, плавными линиями кузова и спортивными силуэтом. Не будем забывать про панорамную крышу и 18-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Для отделки просторного салона использованы качественные мягкие материалы. Внутри кроссовера прежде всего внимание к себе привлекает 14,1-дюймовый вертикальный тачскрин «мультимедийки». На борту установлено 11 различных систем активной безопасности и ассистентов водителя, включая ABS и ESP. Количество «эйрбегов» может доходить до полудюжины. Также можно рассчитывать на камеры кругового обзора.

Кроссовер MG RX5, на что в том числе намекает вместительный багажник, предназначен для активного образа жизни и семейных поездок. Запуск этой модели является частью амбициозной стратегии MG Motor, направленной на расширение присутствия в нашей стране. «Пятерка» станет ключевой моделью, призванной усилить позиции марки в сегменте SUV.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что MG опубликовала тизеры новомодного кроссовера Cyber X.