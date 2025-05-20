GAC готовит к премьере флагманский кроссовер S9

Китайские СМИ опубликовали первые изображения серийной версии гибридного кроссовера GAC S9. Модель, дебютировавшая на Шанхайском автосалоне-2025, должна занять флагманскую позицию в линейке бренда после менее габаритного S7.

Гибрид с технологиями Huawei выйдет на рынок до конца года

Как сообщает портал «Китайские автомобили», при длине 5060 мм и колесной базе 2930 мм кроссовер будет отличаться от S7 более просторным салоном с вариантами пяти- или шестиместной компоновки. Внешний вид перекликается с экстерьером младшей модели, но новинка оснащена сенсором LiDAR на крыше — ключевым элементом системы автономного вождения ADS 4.0 от Huawei.

Технические детали пока раскрыты лишь частично: известно о том, что модель будет комплектоваться гибридной установкой с 1,5-литровым турбомотором (161 л.с.) и аккумулятором CATL емкостью 44.5 кВт·ч. Заявленный запас хода достигает 1200 км, включая 252 км на чистой электротяге, с возможностью быстрой зарядки за 15 минут.

Российские перспективы модели пока не определены, однако локализация младшего S7 может открыть путь к появлению на отечественном рынке и последующих моделей.