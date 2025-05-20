Кроссоверы Omoda и Jaecoo c гибридной системой SHS доберутся до России

Официальное представительство «поднебесных» брендов Omoda и Jaecoo в РФ пока хранит молчание о появлении в нашей стране машин с приставкой SHS (Super Hybrid System), намекающей на продвинутую гибридную систему. Но, как и предполагал портал «АвтоВзгляд», расписывая особенности Omoda C5, который мы увидели на Шанхайском автосалоне, новинки все-таки привезут на отечественный рынок.

Карты нам раскрыл один из официальных дилеров, прислав в редакцию соответствующий пресс-релиз. Итак, 27 мая в России стартуют продажи флагманского Omoda C7 SHS — он будет первенцем из этой линейки, которого предложат покупателям из нашей страны. Судя по всему, позднее к нему присоединятся и другие модели — Jaecoo J7 и Omoda C5, имеющие гибридные модификации в Китае.

В комплекс Super Hybrid System входит 1,5-литровый турбомотор с непосредственным впрыском топлива. КПД силового агрегата составляет 44,5%, он работает в связке с гибридной трансмиссией DHT, выдающей рекордные 98,5% эффективности. Главными приоритетами при разработке была безопасность, эффективный расход горючего и надежность в любом климате.

Кстати, безопасность обеспечивает встроенная защита аккумулятора. Автомобили гибридной линейки SHS получили аварийную систему автоматического отключения питания. Оно исчезнет через 2 миллисекунды в случае ДТП.

К слову, подробнее о знакомстве корреспондента портала «АвтоВзгляд» с обновленным кроссовером Omoda C5 SHS можно почитать здесь.