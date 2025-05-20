Мировой рынок новых автомобилей продолжает расти

В апреле 2025 года глобальные продажи легковых и легких коммерческих автомобилей достигли 7,3 млн единиц, увеличившись на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным GlobalData, за первые четыре месяца года мировой авторынок вырос на 5,9%, превысив 29 миллионов реализованных машин.

Новостной портал Just auto, ссылаясь на статистику GlobalData, сообщает о том, что китайский рынок, все еще остающийся крупнейшим в мире, показал прирост на 12% с результатом в 2,06 млн единиц. Американские продажи тоже растут: в апреле они увеличились на 11,3%, достигнув 1,47 млн реализованных авто. При этом европейские рынки продемонстрировали спад: в западной части спрос сократился на 2,2%, а в восточной — на 1,3%.

Среди других ключевых регионов отметилась Южная Америка с приростом в 3,6%, где было реализовано 248 тыс. автомобилей. Уверенный «плюс» также зафиксирован в Японии (+10,5%), Южной Корее (+6,9%) и Канаде (+7,8%), что компенсирует снижение продаж в Европе, где на продажи негативно влияют все новые и новые ограничения.