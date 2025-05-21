Продажи премиальных «китайцев» в России сократились на 39%

В середине весны в нашей стране удалось реализовать 7,1 тыс. премиальных китайских машин. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом такие цифры оказались на 39% ниже.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование «Газпромбанк автолизинг». Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение спроса в России на премиальных «китайцев». По итогам мая может быть реализовано менее 7 тыс. подобных автомобилей.

На состояние рынка в этом месяце ощутимо повлияли длинные выходные и государственные праздники. Однако уже в июне ожидается рост продаж в названном сегменте, поскольку продавцам предстоит закрыть полугодие. В то же время будут выделены новые бюджеты, предполагающие закупку дорогостоящей техники.

В апреле реализация машин с шильдиками западных брендов тоже просела в России, опустившись на 10% за год.