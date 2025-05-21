В России выставили на продажу редкий отечественный внедорожник Derways Cowboy

Нового хозяина ищет 21-летний Derways Cowboy, собранный на заводе в Карачаево-Черкесии. Нынешний владелец в качестве плюсов обозначил внедорожные характеристики машины и ее ремонтопригодность.

Соответствующее объявление появилось на одном из популярных российских классифайдов. Продающийся экземпляр располагает мотором ЗМЗ-409, обеспечивающим от 143 до 149 л.с. и 230 Нм тяги. Передачи переключает «механика» от УАЗа. На борту имеется система полного привода, предусмотрен понижающий ряд.

В список дополнительного оборудования включены силовой бампер и фаркоп, а также внедорожные покрышки BFGoodrich. Помимо них, конкретный Derways Cowboy сможет порадовать гидроусилителем руля и элетроприводом стеклоподъемников всех дверей. Стоит обратить внимание, что кондиционер был демонтирован.

Если такой внедорожник приглянулся, за ним придется прокатиться в Киров. При пробеге 133 тыс. км автомобиль оценивается в 450 тыс. рублей.