Полноприводные Chery Tiggo 7L начали поступать к российским дилерам

У российских дилеров Chery появились полноприводные версии модели Tiggo 7L. Как выяснилось в ходе мониторинга объявлений, среди предложенных к покупке машин есть кроссоверы как китайской, так и российской сборки.

Портал «Китайские автомобили» сообщил, что у одного из дилеров в Екатеринбурге обнаружились как минимум два кроссовера 2025 года выпуска с VIN-кодами, начинающимися на EDE, что указывает на их сборку в России. Параллельно предлагались и машины китайского производства 2024-2025 годов.

Ценовой диапазон на полноприводные Tiggo 7L варьируется от 2,88 до 3,24 млн рублей. При этом на официальном сайте Chery в России пока что представлены только переднеприводные автомобили. Старт продаж версий с четырьмя ведущими колесами объявлен не был.

Напомним, что Tiggo 7L с передним приводом появился на отечественном рынке в прошлом месяце. Кроссовер располагает 1,6-литровым двигателем мощностью 150 л.с. и роботизированной коробкой передач. Покупателям доступны три комплектации: Active, Prime и Ultra.