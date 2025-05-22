Свежие снимки обновленного кроссовера Voyah Free+ опубликовали в Сети

После обновления Voyah Free будет продаваться в Китае с припиской в виде знака «плюс». Сразу несколько таких кроссоверов фотошпионы выследили на одной из местных уличных стоянок.

Речь идет о существенных изменениях, а не о стандартном рестайлинге

Как сообщает ресурс «Китайские аавтомобили», Voyah Free+ полностью готов к старту продаж на родине. Одной из основных инноваций стал современный комплекс автономного вождения Huawei Qiankun ADS 4.0. В список прочих новшеств входит пневмоподвеска с пятью режимами движения, термоформованная сталь с жесткостью 2000 Мпа, а также мультимедийный комплекс на основе Harmony Space 5. Этот софт позиционируется как интеллектуальная экосистема.

Обновленный кроссовер чуть крупнее дореформенного. Габариты составляют 4915х1960х1660 мм. Благодаря свежим кадрам из Сети можно убедиться, что Free+ сохранил узнаваемые черты. Главные изменения сосредоточены в передней части — это лидар над ветровым стеклом, глухая панель вместо привычной решетки радиатора и переосмысленный бампер. Между фарами находится LED-«табло» для показа интерактивных данных.

По сути, Voyah Free+ является электрокаром с увеличенным запасом хода. Колеса вращает тяговая батарея, у ДВС с ними связи нет. Агрегат объемом 1,5 л сделали 129-сильным. Суммарная мощность силовой установки машин с передним приводом — 292 л.с., с полным — 476 л.с.

Ране портал «АвтоВзгляд» расписал «фишки» салона обновленного Voyah Free+. Напомним, дорестайлинговое исполнение выпускается в России, марка представлена у нас официально.