В России могут заблокировать электронику «серых» кроссоверов Lixiang

Блокировкой автомобилей Li Auto/Lixiang, ввезенных в РФ по схемам «серого» импорта, пригрозил официальный импортер «поднебесной» марки Sinomach Auto. Об этом было объявлено на первой конференции дилеров, когда речь зашла о стратегии борьбы с такими поставками.

Следующим шагом станет закрытие для альтернативных каналов крупного промежуточного склада на территории Казахстана в начале летнего сезона. Более того, «официалы» уже взяли под контроль аналогичное помещение в дружественной Белоруссии.

Теперь можно говорить о том, что частные продавцы, которые попытаются продать у нас «Лисяны» без оглядки на Sinomach Auto, рискуют подставить своих покупателей. Над «альтернативными» машинами нависла ощутимая угроза удаленной блокировки дисплеев.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России заработал официальный сайт автобренда Li Auto. В нашей стране наиболее доступной моделью марки станет паркетник с индексом L6.