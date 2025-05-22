Новейшую LADA Iskra включат в программу льготного автокредитования

Как объяснили представители АВТОВАЗа, включение «Искры» в программу льготного автокредитования станет возможным благодаря высокому уровню локализации модели. Ожидается, что она пополнит список машин, доступных со скидкой от государства, как только поступит в продажу. А это должно случиться 20 июля.

О том, что LADA Iskra войдет в перечень автомобилей, доступных для покупки в рамках госпрограммы льготного автокредитования, сообщило агентство «ТАСС» со ссылкой на вице-президента АВТОВАЗа Сергея Громака. Это значит, что некоторые категории граждан смогут приобрести седаны и универсалы нового семейства со скидкой 20% (жители Дальнего Востока — 25%).

В настоящее время программа льготного автокредитования охватывает модельный ряд LADA целиком, а также автомобили марок ВИС, УАЗ, кроссовер «Москвич-3» и легкие коммерческие модели ГАЗа. Главное условие для бензиновых машин — более 2000 баллов локализации и стоимость до 2 млн рублей.

Кроме того, со значительной скидкой можно приобрести электромобили, которые собираются на российских заводах — Evolute, «Москвич» и «Амберавто». Здесь нет ограничений по цене, но есть лимит дисконта: 35%, но не более 925 000 рублей.