Geely Galaxy M9 представили официально

В Милане состоялась мировая премьера полноразмерного гибрида Geely Galaxy M9. Однако полные характеристики, вопреки ожиданиям, производитель так и не раскрыл.

Geely Galaxy M9 разработан на основе концепта Starship, появившегося около 12 месяцев назад, хотя экстерьер серийной «девятки» выглядит попроще. Например, это касается традиционных дверей вместо распашных и менее вычурных колесных дисков. На премиальность модели должны намекать хромированные детали, в том числе соответствующая окантовка остекления.

Салон рассчитан на шесть посадочных мест, предусмотрена схема 2+2+2. На передней панели, скорее всего, будет красоваться дисплей с весьма внушительной диагональю. В список оснащения могут войти подруливающие задние колеса и пневматическая подвеска.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказал о силовой установке Geely Galaxy M9, опубликовав снимок тестового экземпляра.