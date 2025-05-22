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Geely Galaxy M9 представили официально

Речь идет о самом большом SUV бренда

В Милане состоялась мировая премьера полноразмерного гибрида Geely Galaxy M9. Однако полные характеристики, вопреки ожиданиям, производитель так и не раскрыл.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Geely Galaxy M9 представили официально

Geely Galaxy M9 разработан на основе концепта Starship, появившегося около 12 месяцев назад, хотя экстерьер серийной «девятки» выглядит попроще. Например, это касается традиционных дверей вместо распашных и менее вычурных колесных дисков. На премиальность модели должны намекать хромированные детали, в том числе соответствующая окантовка остекления.

Салон рассчитан на шесть посадочных мест, предусмотрена схема 2+2+2. На передней панели, скорее всего, будет красоваться дисплей с весьма внушительной диагональю. В список оснащения могут войти подруливающие задние колеса и пневматическая подвеска.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказал о силовой установке Geely Galaxy M9, опубликовав снимок тестового экземпляра.

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