Toyota отметит 70-летие седана Crown двумя спецверсиями

Компания Toyota представила две эксклюзивные версии своего флагманского седана, которые будут доступны только на японском рынке. Первая называется Special Edition Z The 70th, вторая — Special Edition Z Limited Matte Metal. Между собой эти исполнения отличаются оформлением экстерьера.

«Юбилейные» исполнения будут продаваться только в Японии

Особенность версии Special Edition Z The 70th — двухцветная окраска кузова, сочетающая металлические и жемчужные оттенки, что придает модели сходство с роскошными седанами Maybach. Что же до Special Edition Z Limited Matte Metal, то она выдержана в более спокойном индустриальном стиле с матово-серым покрытием и минималистичным дизайном.

Обе спецверсии предлагаются либо с гибридной силовой установкой на 2,5 литра, либо с водородной FCEV, позаимствованной у модели Mirai.

«Юбилейные» гибриды предложат по цене от 7,55 млн иен (около 52,700 долларов). Вторая же модификация обойдется покупателю минимум на 1 млн иен дороже, сообщает Carscoops.