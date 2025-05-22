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Минпромторг обсудит с АВТОВАЗом прямые субсидии скидок на машины

Власти ищут меры поддержки спроса

Механизм прямого субсидирования скидок на покупку новых автомобилей позволит покупателям избавиться от завышенных процентов банков по кредитам.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Минпромторг обсудит с АВТОВАЗом прямые субсидии скидок на машины

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на вице-президента Волжского автозавода Сергея Громака, выступившего в Совете Федерации. По словам топ-менеджера, АВТОВАЗ обсуждает с Минпромторгом различные новые форматы, направленные на оживление отечественного авторынка. В том числе речь идет о прямых субсидиях автопроизводителям, которые в результате смогут без посредников предоставить дисконт тем, кто решился приобрести машину.

На данный момент государство помогает только при желании взять личный транспорт в лизинг или при оформлении займа. Согласно программе льготного автокредитования, предусмотрена скидка в размере 20% или 25% для жителей Дальнего Востока. Это актуально для участников СВО и членов их семей, граждан с инвалидностью, а также работников медицинских учреждений и сферы образования. Кроме того, на дисконт могут рассчитывать семьи с детьми, решившиеся на покупку машины в субъектах ДФО.

Напомним, в конце апреля портал «АвтоВзгляд» опубликовал подробный материал, в котором расписаны все особенности программы льготного автокредитования в России.

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