Минпромторг обсудит с АВТОВАЗом прямые субсидии скидок на машины

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на вице-президента Волжского автозавода Сергея Громака, выступившего в Совете Федерации. По словам топ-менеджера, АВТОВАЗ обсуждает с Минпромторгом различные новые форматы, направленные на оживление отечественного авторынка. В том числе речь идет о прямых субсидиях автопроизводителям, которые в результате смогут без посредников предоставить дисконт тем, кто решился приобрести машину.

На данный момент государство помогает только при желании взять личный транспорт в лизинг или при оформлении займа. Согласно программе льготного автокредитования, предусмотрена скидка в размере 20% или 25% для жителей Дальнего Востока. Это актуально для участников СВО и членов их семей, граждан с инвалидностью, а также работников медицинских учреждений и сферы образования. Кроме того, на дисконт могут рассчитывать семьи с детьми, решившиеся на покупку машины в субъектах ДФО.

Напомним, в конце апреля портал «АвтоВзгляд» опубликовал подробный материал, в котором расписаны все особенности программы льготного автокредитования в России.