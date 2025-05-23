Chery представила самую доступную версию кроссовера Tiggo 7

Кроссовер Chery Tiggo 7 получил комплектацию Excellence Edition, которая теперь считается самой «бюджетной». Это повлияло и на внешность модели, и на ее начинку.

К сожалению для нас, пока только для Китая

В пересчете на рубли самый дешевый Chery Tiggo 7 обойдется всего в 830 тыс. «деревевянных». Новинку построили на основе паркетника образца 2019 года. Передок позаимствовали у китайской «семерки» с приставкой Pro Max, представленной в России, для кормы нашли почти такого же донора, только с приставкой Pro. Кстати, россиянам этот автомобиль тоже знаком.

В движение доступную переднеприводную новинку приводит наддувный мотор объемом 1,5 л, выдающий 156 л.с. Переключением передач заведует 6-ступенчатая «механика», сообщает портал «Китайские автомобили».

Панель приборов в салоне и экран мультимедийного комплекса китайцы решили совместить. Особняком стоит тачскрин, позволяющий настроить климатическую установку. И, конечно, обращает на себя внимание непривычный для современных «поднебесных» моделей рычаг коробки передач.

В «базе» новый Chery Tiggo 7 оснащен LED-оптикой и 17-дюймовыми колесными дисками. Двигатель запускается кнопкой, безопасность обеспечивают два «эйрбега», есть задняя камера и парктроники на корме. Динамиков — шесть, имеется круиз-контроль.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что полноприводные Chery Tiggo 7L начали поступать к российским дилерам.