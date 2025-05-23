Дилеры назвали россиянам причину оживления авторынка в апреле

В апреле главным драйвером реализации новых автомобилей в России стал корпоративный сектор. Подразумеваются массовые поставки для сервисов каршеринга и крупных игроков сегмента, что сыграло на руку многим автобрендам.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на заместителя гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Рената Тюктеева. По его словам, продажи в розницу также пошли в плюс, но это несравнимо с аппетитом корпораций. В результате наш авторынок в апреле показал точечное восстановление вместо устойчивого плюса. Поэтому говорить о полноценном оживлении пока не стоит.

Результат апрельских продаж сложился из большего, чем марте, количества рабочих дней и переноса реализации заключительной недели первого месяца весны в регистрации следующего, заявил гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич. По его мнению, преддверие длинных майских выходных тоже простимулировало спрос на новые машины в России. Еще один фактором стали сохранившиеся и усилившиеся скидки, заключил эксперт.