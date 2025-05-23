Дилеры назвали россиянам причину оживления авторынка в апреле

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на заместителя гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Рената Тюктеева. По его словам, продажи в розницу также пошли в плюс, но это несравнимо с аппетитом корпораций. В результате наш авторынок в апреле показал точечное восстановление вместо устойчивого плюса. Поэтому говорить о полноценном оживлении пока не стоит.
Результат апрельских продаж сложился из большего, чем марте, количества рабочих дней и переноса реализации заключительной недели первого месяца весны в регистрации следующего, заявил гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич. По его мнению, преддверие длинных майских выходных тоже простимулировало спрос на новые машины в России. Еще один фактором стали сохранившиеся и усилившиеся скидки, заключил эксперт.