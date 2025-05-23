На дорогах Китая заметили новый гибридный седан Geely Galaxy

В Китае замечен перспективный гибридный седан Geely Galaxy, известный пока под рабочим обозначением P181. Дизайн модели выдержан в фирменном стиле марки, что особенно заметно по передней оптике. Сфотографировали автомобиль во время проведения тестов в условиях обычной эксплуатации.

Судя по фотографиям, новичок довольно крупный, а потому и пополнит, вероятно, сегмент D. Наши коллеги из редакции «Китайских автомобилей» предполагают, что серийная версия этой модели получит название Starshine 6 и займет в линейке ступеньку ниже Starshine 8.

Ггабариты «восьмерки», кстати говоря — 5018x1918x1480 мм при колесной базе в 2928 мм. Она предлагается с двумя вариантами гибридных установок: EM-i и EM-P. Первая оснащена турбированным 1,5-литровым 163-сильным двигателем в сочетании с электромотором мощностью в 218 л.с. А вторая подразумевает ДВС на 112 л.с. и батарею емкостью 18,4 кВт·ч.

Более подробно о Geely Starshine 8 портал «АвтоВзгляд» рассказывал, когда он поступит в продажу на китайском рынке.