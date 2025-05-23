Стартовали продажи флагманского кроссовера Deepal S09 в Китае

На родине шестиместный Deepal S09 оценили в 2,65-3,4 млн в пересчете на рубли. Этот «китаец» представляет собой последовательный гибрид, оснащенный 1,5-литровым ДВС, играющим роль генератора. Предусмотрены задний и полный привод.

Габариты Deepal S09 — 5205х1996х1800 мм, колесная база — 3105 мм, багажник вмещает 427 л. Колесные диски будут не меньше 20 дюймов в диаметре. Привычная приборная панель в салоне заменена проекционным дисплеем. Начальной версии положен 15,6-дюймовый планшет «мультимедийки», в старших — установлены сдвоенные экраны. Весь софт создан Huawei.

Простые комплектации S09 с моноприводом получили 314-сильный электродвигатель на заднюю ось. Более богатые оснащены системой 4х4 и 492-сильной установкой. Емкость батареи — 40,18 кВт*ч. Из первой «сотни» кроссовер выезжает за 7,9 либо 5,9 с.

На борту сразу имеются системы автоматического торможения, мониторинга «слепых» зон, удержания в полосе и дистанционной парковки, плюс адпативный «круиз». Климатическая система — трехзонная. Все версии, кроме базовой, снабжены пневмоподвеской. Не будем забывать про обогрев всех сидений и массажер, исполнения подороже оборудованы лидаром.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что сроки появления кроссовера Deepal S07 в России подтверждены официально. Бренд собираются прийти в нашу страну по «белой» схеме, значит, в будущем можно рассчитывать и на флагманский S09.