В России каждый третий проданный в апреле автомобиль был выпущен в 2025 году

В апреле россияне приобрели 35 тысяч новых автомобилей текущего года выпуска, а это 34,3% от общего объема продаж. Лидерами по реализации «свежайших» машин стали УАЗ, Chery и Solaris.

По данным агентства «Автостат», на автомобили, сошедшие с конвейера в 2025 году, у УАЗа пришлось 62,8% апрельских продаж, у Chery — 56,8%, у «Соляриса» — 55,2%. Хорошие показатели также у «Москвича» (52,4%), LADA (53,6%) и Haval (48,6%).

В то же время основная часть реализованных авто по-прежнему приходится на машины 2024 года выпуска — у них 61,7% рынка (63 тысячи единиц). Особенно заметна эта тенденция у марок XCITE и KNEWSTAR, где абсолютно все проданные автомобили были произведены в прошлом году.

Автомобили 2023 года занимают лишь 4% рынка, но у некоторых брендов — таких, как Ora (96,6%) и Jetta (89,1%) — их доля остается значительной.