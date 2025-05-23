Российский рынок новых коммерческих авто демонстрирует спад

В начале 2025 года сегмент новых легких коммерческих автомобилей (LCV) показал снижение объемов продаж. За четыре месяца было реализовано чуть больше 27 тысяч единиц, что на 16% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Подведены итоги сегмента LCV за первые 4 месяца года

Сергей Целиков, директор аналитического агентства «Автостат», в своем телеграмм-канале опубликовал статистику, показывающую тенденцию к увеличению влияния отечественных производителей на рынке легких коммерческих автомобилей. Оно продолжает расти: уже достигнут рекордный показатель в 88%.Китайские бренды пока занимают скромную долю — чуть более 4%.

Среди брендов лидером остается «ГАЗ», контролирующий свыше 45% рынка, за ним идут LADA с коммерческой Largus (18,6%) и «УАЗ» с легендарным «СГР» (15,5%).

Спрос на легкие коммерческие авто распределяется неравномерно: наибольшей популярностью пользуются цельнометаллические фургоны (30% продаж), тогда как бортовые версии составляют чуть более 20%. Интересно при этом, что в топ-10 сохраняет присутствие «недружественный» Mercedes-Benz (2,1%), реализующий микроавтобусы V-класса через схемы параллельного импорта.